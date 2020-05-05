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Тайка Вайтити снимет новые "Звездные войны"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Новозеландский кинорежиссер Тайка Вайтити снимет продолжение киносаги "Звездные войны", сообщает Associated Press со ссылкой на объявление студии Walt Disney Co.

Вайтити, снявший финальный эпизод первого сезона сериала "Мандалорец" для онлайн-сервиса Disney+, станет режиссером и соавтором сценария нового художественного фильма "Звездные войны". Его соавтором станет шотландский сценарист Кристи Уилсон-Кернс, участвовавшая в написании сценария военной драмы "1917" Сэма Мендеса.

Название будущего фильма, как и дата выхода картины в прокат, пока не известны.

Тайка Вайтити стал лауреатом премии "Оскар-2020" за лучший адаптированный сценарий с фильмом "Кролик Джоджо" (2019).

Тайка Вайтити Звездные войны

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