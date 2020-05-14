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Умерла актриса из фильма "А зори здесь тихие" Алла Мещерякова

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Алла Мещерякова скончалась на 78-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.

В сообщении союза отмечается, что Мещерякова умерла 11 мая. "Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности", - говорится в сообщении союза.

Мещерякова родилась 22 февраля 1943 года. В 1965 окончила ВГИК (мастерская А.Шишкова).

В кино начала сниматься с 1964 года. Первый фильм - роль Лены в картине "Страницы первой любви" режиссера Марка Орлова. А в главной роли впервые снялась в дебютной работе режиссера Динары Асановой "На полустанке" по одноименному рассказу Юрия Казакова.

В творческой биографии актрисы 80 ролей. Она снималась в таких фильмах, как "Сердце друга", "Вальс", "А зори здесь тихие", "Ксения, любимая жена Федора" и другие.

Алла Мещерякова

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