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"Ночь музеев-2020" в России пройдет онлайн

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Всероссийская акция "Ночь музеев - 2020" пройдет в субботу 16 мая в онлайн-формате, организаторы подготовили более 20 трансляций и 300 виртуальных туров по музеям и галереям России, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

"Мы проводим уже третью всероссийскую акцию в режиме онлайн, позади уже "День театра" и "Библионочь". Мы рады, что, несмотря на новый формат, культурные организации активно подключаются к ним. А вместе с этим растет и интерес аудитории. Музеи подготовили к акции специальную программу: это и экскурсии, и образовательные программы. Каждый музей теперь доступен абсолютно любому пользователю, независимо от его географического расположения", - сообщил директор департамента информационного и цифрового развития министерства культуры Вадим Ваньков, слова которого приводит пресс-служба.

Ежегодная всероссийская акция пройдет 16 мая в формате онлайн на сайте и в соцсетях портала "Культура.РФ". На странице акции будут собраны трансляции музеев со всей страны, а также материалы портала на тему экспонатов, истории музеев и деятелей искусства. Пользователям будет доступно более 300 онлайн-туров по музеям и галереям.

Также посетители портала смогут присоединиться более чем к 20 трансляциям, среди которых тематические лекции, посвященные 75-летию Победы, экскурсии по выставкам и постоянным экспозициям, а также музыкально-танцевальная лаборатория.

Участниками акции стали выставочный зал "Манеж", Музей русского импрессионизма, московский музей космонавтики, Государственный центральный театральный музей им. А.А.Бахрушина, Центр океанографии и морской биологии "Москвариум", Российский этнографический музей, Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А.Гончарова, Калининградский областной музей янтаря, Белгородский государственный историко-краеведческий музей и другие крупные музеи страны.

В Минкультуры сообщили, что акция также пройдет и на платформе TikTok. "С 14 по 23 мая в аккаунте "КУЛЬТУРНО" пройдут трансляции экскурсий от ведущих музеев России. В программе 20 трансляций от Исторического музея, Музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, Музея архитектуры имени А.В.Щусева, Музея Востока, Русского музея и других учреждений культуры", - добавили в ведомстве.

В 2020 году акция "Ночь музеев" пройдет в России в 14-й раз. В рамках акции обычно можно было посетить экспозиции музеев вечером и ночью бесплатно.

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