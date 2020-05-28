Православные празднуют Вознесение Господне

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В четверг православные верующие отмечают Вознесение Господне – один из главных христианских праздников.

Вознесение отмечается на сороковой день после Пасхи. По преданию, через сорок дней после Воскресения Иисус Христос в последний раз явился апостолам, пообещав им скорое ниспослание на землю Святого Духа. Затем Спаситель вывел своих учеников из Иерусалима на Елеонскую гору, благословил их, поднимаясь в небо, и скрылся за облаком.

Этим событием завершилось земное служение Иисуса Христа, который в своем лице вознес человеческую природу к престолу Бога-Отца и, таким образом, подготовил ее к принятию Святого Духа.