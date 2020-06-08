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Автографы Путина и прототипа поэта Ивана Бездомного выставят на онлайн-аукцион

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Автографы Федора Достоевского, Владимира Путина, и прототипа поэта Ивана Бездомного из "Мастера и Маргариты", а также редчайшие фолианты из масонской библиотеки продадут на аукционе в Петербурге 17 июня.

Как сообщает пресс-служба Российского аукционного дома, торги впервые пройдут в онлайн-формате. Выставлено 357 лотов: издания по истории, финансам, праву, искусству, художественная литература, издания для детей и книги на иностранных языках, описания стран и городов, а также автографы, гравюры, литографии, плакаты, коллекционные открытки и киноафиши. Диапазон начальных цен - от 1000 до 5,5 млн рублей.

Самый дорогой лот предстоящего аукциона - автограф Федора Достоевского на книге "Записки из мертвого дома". На верхнем поле титульного листа коричневыми чернилами "От мужа, от отца, Анне, дорогой жене и дочери. Ф.Достоевский. 1 окт 1875".

На аукцион также выставлен автограф президента России Владимира Путина. Это свидетельство о регистрации компании и внесении в государственный реестр за подписью Путина от 16 января 1995 года. В 1995 году Путин занимал должность председателя комитета по внешним связям мэрии Петербурга. На тот момент все совместные предприятия регистрировались именно этим комитетом.

На аукционе также можно приобрести автограф поэта-прототипа героя романа "Мастер и Маргарита" Ивана Бездомного. Им был Иван Приблудный. В книге "Тополь на камне. Стихи 1923-1925" он оставил дарственную "Доброму нашему администратору Александру Иосифовичу Аксенову в знак признательности / Иван Приблудный / Август 1926 / Москва".

Коллекционерам будут также интересны запрещенные издания из масонской библиотеки XVII-XIX веков.

"На грядущем аукционе будет представлено сразу два знаковых предмета: для поворотного в судьбе России 1917 года - это "керенки", а для блокады - фонарик-жучок завода "Электросила", - говорится в сообщении.

Владимир Путин Федор Достоевский Петербург Российский аукционный дом

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