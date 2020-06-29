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Военно-медицинский музей в Петербурге объявил сбор артефактов пандемии коронавируса

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Военно-медицинский музей в Санкт-Петербурге объявил о сборе артефактов пандемии COVID-19. Информация об этом опубликована в группе музея в соцсети "ВКонтакте".

"Музей начинает сбор материалов о современном опыте работы научных и медицинских учреждений, о самоотверженном труде медицинских работников, о всех сторонах жизни человечества XXI века, столкнувшегося с пандемией неизвестного вируса", - говорится в сообщении.

В музее уточняют, что готовы принять на хранение документы, фотографии, видеоматериалы, а также предметы творческого осмысления эпидемии, которые будут положены в основу выставок.

Военно-медицинский музей хранит почти полмиллиона предметов, отражающих историю медицинской науки и практики.

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