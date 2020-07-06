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Оперный певец из Нью-Йорка даст детям из приморского села уроки вокала на удэгейском

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Оперный певец из народа удэге, сделавший международную карьеру, Павел Суляндзига-младший проведет для детей из этнического села Красный Яр в Приморье мастер-классы по вокалу для возрождения удэгейского языка.

"Открытый урок пройдет 7 июля в онлайн формате с разницей в 14 часов, так как я проживаю и работаю в США, а ученики находятся в Красном Яре. Это первый шаг в осуществлении моей и моего отца мечты по возрождению удэгейского языка", - сообщил сам музыкант.

Также он собирается отобрать шестерых детей-удэгейцев для занятий вокалом в июле и августе. Он планирует отработать с ними вокальную технику и интонацию по трем песням, посвященным удэгейцам.

"Для наших занятий мы выбрали три прекрасных произведения об удэгейцах, написанные Еленой Старостиной, Галиной Николайчук и Раисой Ходжер", - уточнил Суляндзига.

По словам вокалиста, в настоящее время он проводит переговоры с профессиональными композиторами для написания музыки к стихам на удэгейском языке.

"Когда произведения будут написаны, у меня и у каждого удэгейца будет возможность познакомить мир с нашей культурой через музыку", - отметил Суляндзига.

Суляндзига - первый удэгеец, выступивший на сцене Карнеги-холла.

Красный Яр - село в Пожарском районе Приморья, где живут удэгейцы и нанайцы, которые ведут традиционный образ жизни, основанный на опыте и самобытной культуре предков.

Павел Суляндзига Красный Яр США Приморье

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