Почетных "Золотых львов" в Венеции вручат актрисе Тильде Суинтон и режиссеру Энн Хуэй

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Британская актриса Тильда Суинтон и гонконгский режиссёр Энн Хуэй стали обладательницами почетных "Золотых львов" Венецианского кинофестиваля за жизненные достижения, сообщили в пресс-службе смотра.

Решение о вручение наград было принято советом директоров Венецианской Биеннале по рекомендации директора Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера.

Комментируя решение о вручении награды Суинтон, директор фестиваля Барбера отметил, что актриса "единодушно признана одной из самых оригинальных и влиятельных исполнительниц, которая зарекомендовала себя в конце прошлого века".

Говоря об Энн Хуэй, Барбера отметил, что она является одним из самых уважаемых и разносторонних режиссеров Азии нашего времени.Энн Хуэй стала одним из первых режиссеров в Гонконге, которые начали использовать документальные материалы в художественных фильмах.

Вручение наград 77-го Венецианского кинофестиваля состоится 12 сентября. Из-за пандемии коронавируса программа фестиваля была сокращена. Так будет сокращено количество картин, которые смогут принять участие в смотре, а также часть программы будет перенесена в онлайн и на другие площадки.