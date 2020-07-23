Ребенок опрокинул скульптуру умирающего гиганта в Царском Селе

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Ребенок столкнул с пьедестала в Екатерининском парке музея-заповедника "Царское село" бронзовый бюст умирающего гиганта, который в результате получил серьезные повреждения, сообщила в четверг пресс-служба музея.

Отмечается, что, услышав звук падения, сотрудники службы безопасности оперативно отреагировали на ситуацию и выяснили, что произведение искусства стало жертвой вандала. Он находился в парке вместе с родителями и братом. По словам отца, мальчик "по неосторожности" уронил бюст.

"На месте происшествия составлен акт. Он зафиксировал сколы и трещины, особо опасна горизонтальная трещина по окружности головы. Экспертам предстоит оценить ущерб, нанесенный скульптуре XVIII века. Во время падения пострадал не только бюст, но и колонна самой галереи. Родителям мальчика предстоит возместить затраты на реставрацию", - говорится в сообщении.

В 1780-1790 годах на Камероновой галерее установили бронзовые бюсты, выполненные в литейной мастерской Санкт-Петербургской Академии художеств, - уникальное скульптурное собрание, сохранившееся на своем историческом месте, избранном для него Екатериной II, до наших дней. Бюст умирающего гиганта был отлит в 1794 году французским мастером Эдм Гастклу с античного оригинала.