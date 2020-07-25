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Музей Высоцкого запустит проект, посвященный годовщине смерти артиста

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Государственный музей Владимира Высоцкого готовит масштабный проект "40 лет без Высоцкого", в рамках которого запланированы выставка, концертные и поэтические программы, лектории и показы документальных фильмов о певце и актере, сообщил "Интерфаксу" сын артиста, директор музея, актер и режиссер Никита Высоцкий.

Поэт, актер, автор и исполнитель песен Владимир Высоцкий скончался 25 июля 1980 года.

"Специальных мероприятий в силу понятных причин проводить нельзя. У нас был задуман такой большой проект, у музея Высоцкого, у Фонда Высоцкого, - "40 лет без Высоцкого", но не суждено ему было сбыться. Но 40 лет, тем не менее, - очень важная дата (...) Я думаю, мы его проведем, как-то вот так запоздало, мы его по времени сдвинем", - сказал Высоцкий.

Он уточнил, что проект будет реализован после улучшения ситуации с коронавирусом.

Кроме того, как рассказал Высоцкий, музей, совместно с Государственным институтом русского языка имени Пушкина 25 июля проведет поэтический марафон в онлайн-формате.

Владимир Высоцкий

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