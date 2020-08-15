Сфера культуры дополнится новыми формами потребления из-за COVID-19

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Культурная отрасль постепенно возвращается к привычному формату работы с учетом всех мер безопасности из-за COVID-19, при этом изменения в сфере потребления культуры еще предстоит изучить на фоне нового опыта работы, считает замминистра культуры РФ Максим Ксензов.

"Работа учреждений культуры, будь то театры, музеи, концертные залы или кинотеатры возобновляется с учетом всех профилактических мер и требований безопасности. Например, съемочные группы возвращаются на площадки, стремясь поскорее восстановить творческие процессы, и при этом очень внимательно относятся к соблюдению мер безопасности. Изменится только потребление, но оно восстановится и дополнится новыми формами", - сказал Ксензов "Интерфаксу".

Говоря о том, возможно ли появление большего количества онлайн-проектов, к которым культурную индустрию подтолкнула пандемия коронавируса, Ксензов отметил, что "во многом популярность тех или иных форматов будет определяться предпочтениями потребителя, которые нам еще предстоит исследовать".

По мнению замминистра, перенос в онлайн части производственного процесса возможен, но полностью этого не произойдет.

"У творческих специалистов множество инструментов, и цифровые - это лишь одни из них. На мой взгляд, все зависит от творческого замысла. Есть жанры, при работе над которыми не обойтись без офлайн-взаимодействия на съемочной площадке", - считает замминистра.

Также Ксензов рассказал о чемпионате творческих компетенций ArtMasters, представителем оргкомитета которого он является. По его мнению, чемпионат "станет центром активности, который поможет оживить проектную деятельность внутри всей креативной индустрии и привлечет в отрасль талантливых людей с нестандартным видением, которые станут источником свежего воздуха и чистой энергии и наполнят театры, киностудии и музыкальные лейблы оригинальными идеями".

Он отметил, что чемпионат станет площадкой для обмена технологиями и ноу-хау, которые помогают в творчестве и будут востребованы в ближайшем будущем.

"Благодаря использованию онлайн-инструментов, соревнование также позволит представителям креативных профессий адаптироваться к работе в онлайне, которая сегодня крайне важна для успешной творческой реализации", - добавил замминистра культуры.