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Фестиваль "Победили вместе" объявил лауреатов

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - В Севастополе завершился XVI Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе".

В международном конкурсе документального кино Гран-при получила итальянская картина "Переход", режиссеры Микеле Манцолини и Федерико Феррони. Лучший полнометражный фильм – "Реанимация", режиссеры Станислав Ставинов и Андрей Тимощенко. Лучший короткометражный фильм – "Орел", режиссер Жафар Найяфи (Иран). Лучший сценарий – "Сезон созревания пантов", режиссер Галина Леонтьева. Приз зрительских симпатий – "Жанин", режиссер Владимир Бокун (Беларусь). Спецдипломы жюри получили – "Борискино небо", режиссер Николай Раисов (Казахстан) и "За три моря", режиссер Сун-ф Юн (Бельгия, Франция). Спецупоминание жюри – "С открытыми глазами", режиссер Мария Монреаль Отано (Испания).

В национальном конкурсе документального кино первый приз им. Владислава Микоши достался фильму "Где Матрёна?", режиссер Елена Ласкари, продюсер Евгений Кокусев. Приз за лучшую режиссерскую работу им. Игоря Шадхана и приз Гильдии кинокритиков и киноведов – "Костя Питерский", режиссер Евгений Сущёв. Приз за лучшую операторскую работу им. Анатолия Головни – "Община", режиссеры Павел Фаттахутдинов и Светлана Боброва, оператор Анатолий Алексеев. Специальный приз – "За чем пойдёшь, то и найдёшь", режиссер Марина Чувайлова. Специальных дипломов жюри удостоились ленты – "Ригерт", режиссер Владимир Эйснер и "Не в срок", режиссер Наталья Лобко.

В телевизионном конкурсе главного приза удостоился фильм "Больше, чем тренер", режиссёр Николай Малецкий. Приз за лучший телевизионный документальный фильм – "Дорога 101", режиссёр Мария Смелкова. Приз за лучший телевизионный цикл или сериал – "На подвиг Отчизна зовет", режиссёр Сергей Ефремов. Приз за лучшую телевизионную работу – "Рожденный на Невском пятачке", режиссёр Евгений Попов. Приз "Лучшая телевизионная работа о культуре имени Святослава Бэлзы" - "Русское рондо Наталии Шаховской", режиссёр Ирина Зайцева. Приз программы "Военная тайна" за "Лучший телепроект, посвящённый отечественной истории" - у фильмов "Красный" и "Севастопольский Нюрнберг", режиссёр Константин Ковригин. Приз имени Джеммы Фирсовой за "Лучший фильм на социально-философскую тему" - "Сара – всем своим существом", режиссёр Гунилла Брески (Швеция). Специальный диплом жюри – "Ролан Быков, портрет неизвестного солдата", режиссер Игорь Калядин. Дипломы: "Третий фронт Крыма. Воины народа", режиссер Мария Лазариди; "Первый выстрел", режиссер Сергей Абрамов, "Ледяные облака", режиссер Борис Дворкин; "Ташакор", режиссер Евгений Барханов, "Суд", режиссёр Роберт Седлачек (Чехия), "Забытое ремесло. Городовой", режиссёр Юлия Маврина; "Первый выстрел", режиссер Сергей Абрамов.

Объявлены также победители конкурса киношкол и конкурса социальных фильмов.

Организаторы фестиваля - Евразийская Академия телевидения и радио, Ассамблея народов Евразии, Правительство Севастополя. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Почетный президент фестиваля – Народный артист России Владимир Меньшов. Художественный руководитель – Заслуженный деятель искусств России Сергей Мирошниченко. Руководитель проекта - президент Евразийской Академии Телевидения и Радио Валерий Рузин.

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