Умерла актриса из "Игры престолов" и фильма о Бонде Дайана Ригг

Актриса Дайана Ригг Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Известная британская актриса, дама Дайана Ригг скончалась в возрасте 82 лет.

Как сообщает "Би-би-си" со ссылкой на дочь звезды, также актрису Рейчел Стерлинг, Ригг ушла из жизни из-за рака, который у нее обнаружили в марте.

Дайана Ригг прославилась в 1960-х годах, сыграв в сериале про спецагентов "Мстители".

В 1969 году она снялась в фильме бондианы "На секретной службе Её Величества". Ее героиня Трейси ди Винченцо стала единственной девушкой агента 007, на которой он женился.

В последние годы она получила новую популярность благодаря сериалу "Игра престолов", в котором сыграла Оленну Тирелл.