Кинотеатры Ставрополья обратились в прокуратуру из-за долгого запрета на работу

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Ассоциация владельцев кинотеатров Ставропольского края попросила прокуратуру региона дать оценку долгому запрету на возобновление из работы, сообщили "Интерфаксу" в ассоциации.

"Ситуация с закрытыми кинотеатрами нашего края становится критической, при том, что практически все регионы России возобновили деятельность этой отрасли. Только в трех регионах, в том числе в Ставропольском крае, действует запрет на функционирование кинотеатров", - сказал собеседник агентства.

В ассоциации пояснили, что для скорейшего решения вопроса по открытию кинотеатров ассоциация владельцев кинотеатров РФ направляла письма некоторым главам регионов и руководителям управлений Роспотребнадзора, и в нескольких субъектах "это помогло органам власти обратить внимание на то, что кинотеатры не опасней общественного транспорта, библиотек и музеев".

Ставропольский край находится на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом. Режим всеобщей самоизоляции, введенный в конце марта в крае, был отменен 11 июня, но обязательным он остается до 1 октября для людей в возрасте от 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

С середины июня в регионе постепенно стали ослаблять ограничения, введенные из-за пандемии. В частности, были открыты парки, летние веранды кафе, затем - фитнес-центры и спортзалы. В конце августа разрешили работать загородным базам отдыха, в начале сентября - проводить физкультурные и спортивные мероприятия без участия в них зрителей.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, коронавирусом в Ставропольском крае с начала пандемии заразились более 14,3 тыс. человек, из них боле 10 тыс. выздоровели, умерло 282 инфицированных.