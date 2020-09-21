Режиссер Попогребский опроверг сообщение о своей госпитализации

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Режиссер Алексей Попогребский опроверг сообщения о том, что он находился в реанимации.

"Я дома, работаю. Все нормально, у меня была ссадина, с которой мне пришлось съездить (в больницу - ИФ) и наложить швы, но это вообще ерунда", - сказал Попогребский "Интерфаксу".

Ранее в СМИ появилась информация, что режиссер находится в реанимации с черепно-мозговой травмой.

Алексей Попогребский - российский режиссер и сценарист. Широкую известность получил благодаря картинам "Как я провел этим летом", "Простые вещи" и "Коктебель".