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Умер поэт Владимир Эрль

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Утром 25 сентября в Петербурге умер поэт, прозаик-неоавангардист, текстолог Владимир Эрль, сообщили в соцсетях литературовед Николай Подосокорский и поэт Демьян Кудрявцев.

Эрлю (настоящее имя Владимир Иванович Горбунов) было 73 года.

В 60-х он входил в круг "поэтов Малой Садовой", был лидером литературной группы Хеленуктов, с которой были связаны Александр Миронов и Алексей Хвостенко, публиковался в самиздате. Своей первой книгой он считал "Книгу Хеленуктизм", созданную в соавторстве, затем он выпустил сборники стихов "Трава, Трава" и "Кнега Кинга", повесть "В поисках за утраченным Хейфом" и книгу критики и прозы "С кем вы, мастера той культуры".

Как издатель он выпустил больше 100 самиздатских книг (под маркой "Польза" и затем "Палата мер и весов". Исследователь самиздата Борис Констриктор назвал Эрля "Паганини пишущей машинки" за необыкновенную для самиздата изысканность и аккуратность изданий.

С середины 1980-х годов он занимался в основном филологией и текстологией, изучал и издавал Хармса, Вагинова, Введенского, Всеволода Петрова, Аронзона и других.

В 1986 году он стал лауреатом Премии Андрея Белого за критику и текстологию.

Владимир Эрль Петербург Ленинград Москва Алексей Хвостенко

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