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Концерты в честь столетия Дэйва Брубека пройдут в Москве и Туле

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Концерты, посвященные столетнему юбилею знаменитого американского композитора и пианиста Дэйва Брубека, пройдут 7 октября в Концертном зале "Зарядье" и 11 октября в Концертном зале Тульской филармонии в рамках фестиваля Brass Days, сообщили "Интерфаксу" организаторы концертов.

Среди участников - известный российский джазовый музыкант Игорь Бутман и его квинтет, солистка "Геликон-опера" Мария Масхулия, Российский национальный оркестр и Тульский филармонический симфонический оркестр под управлением Владислава Лаврика, который также выступит и в качестве солиста.

Дэйв Уоррен Брубек – знаковая фигура в истории мирового джаза и выдающийся представитель направления кул-джаз. столетие со дня рождения Брубека, чей хит Take Five стал "золотым" джазовым стандартом, в 2020 году широко отмечается по всему миру.

Этой дате посвящен и концерт Российского национального оркестра – единственного в России симфонического коллектива, выступавшего с Квартетом Дэйва Брубека как в России (1997), так и в США (2002).

Слушатели юбилейного концерта в зале "Зарядье" услышат лучшие сочинения патриарха кул-джаза, а также несколько премьер. Так, в этот вечер состоится мировая премьера композиции "Бранденбургские ворота: Возвращение". Написанная Дэйвом Брубеком в 1961 году, она впервые прозвучит в аранжировке его сына Мэтью.

Также меломанов ждет европейская премьера Time Out Suite, аранжированного для симфонического оркестра и джазового ансамбля другим его сыном – Крисом. Это сюита, объединившая композиции со знаменитого альбома Time Out. Выпущенный Квартетом Дэйва Брубека в 1959 году, он стал лидером продаж и приобрел статус культового.

Дэйв Брубек

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