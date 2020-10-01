В Новосибирской области нашли древнюю скульптуру с татуировкой

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Новосибирской области в погребении одиновской культуры (бронзовый век) археологи нашли уникальную глиняную скульптуру возрастом не менее 5000 лет, рассказал заведующий отделом археологии палеометалла Института археологии и этнографии (Новосибирск) академик РАН Вячеслав Молодин.

"Это погребение ярусное, до четырех ярусов в данном случае, и вот на верхнем умершем, на его плече лежит глиняная скульптура человека, причем важна не только сама по себе эта скульптура, она уникальна, аналогов больше нет. Можно говорить о ее эпохальном колорите, потому что на лице нанесена татуировка, удлинены искусственно руки. Все это характерно для изображений развитой бронзы", - сказал он.

Голова фигурки отделена от туловища, при этом фигурка лежит "на животе", а голова обращена лицом вверх, на лицо фигурки надета маска из позвонка лошади, изображающая, по всей видимости, медведя.

Туловище фигурки имеет паз, в который была вложена бронзовая пластина. По словам Молодина, в этот паз что-то помещали.

Академик отметил, что представители одиновской культуры (пастухи-скотоводы) были монголоидами, однако фигурка воспроизводит, скорее, черты лица европеоида.

По его словам, похожие артефакты встречаются до сих пор у современных народов - хантов и манси, однако символическое значение фигурки еще предстоит выяснить.