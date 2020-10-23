Доминго продолжит сотрудничество с Большим театром в 2021 году

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Испанский тенор Пласидо Доминго намерен продолжить сотрудничество с Большим театром (ГАБТ) в 2021 году, театр и артист уже запланировали выступления на следующий сезон, сообщили в пресс-службе ГАБТ.

"В эти дни в Москве на Исторической сцене Большого театра Пласидо Доминго выступает как дирижер (21 октября на спектакле "Манон Леско") и как вдохновитель и исполнитель в гала-концерте 24 октября 2020 года. Яркие события начала 245-го юбилейного сезона подвигли руководство Большого и давнего партнера театра - компанию IMG к тому, чтобы договориться о возможности дальнейшего сотрудничества в этом сезоне с великим музыкантом современности", - сообщили в пресс-службе ГАБТ.

Отмечается, что программа сотрудничества Доминго с Большим театром будет достаточно разнообразна в течение всего текущего сезона: под его управлением пройдут представления оперы Пуччини "Богема" (12 и 14 февраля 2021 г.); маэстро исполнит партию Родриго в спектаклях "Дон Карлос" Дж.Верди (15 и 18 апреля 2021 г.) и выступит в роли Жоржа Жермона в "Травиате" Дж.Верди (5 и 8 мая 2021 г.). А 9 марта 2021 года маэстро представит в Москве еще один международный оперный гала.

Как отметил генеральный директор Большого театра Владимир Урин, которого цитирует пресс-служба, "для нас большая честь и радость сотрудничать с таким грандиозным музыкантом. Замечательно, что наши артисты, оркестр Большого театра в течение всего сезона будут иметь возможность общаться с Пласидо Доминго. Ведь это не только выдающийся исполнитель, прекрасный дирижер, обладающий уникальным талантом и опытом, это человек великой культуры".