Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:45Заразились
на 03.11В России 1 673 686+18 648В мире 46 870 394+361 162

Театр Ермоловой отменил спектакли с Меньшиковым из-за его болезни

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Театр имени Ермоловой отменил все спектакли с участием худрука театра Олега Меньшикова до конца ноября из-за его болезни.

Как сообщается на сайте театра, отменяются показы спектаклей "Игроки" 12 ноября, "Макбет" 15 ноября, "1900" 18 ноября, "Оркестр мечты. Медь" 24 ноября, "Из пустоты...(восемь поэтов)" 27 ноября. Остальные спектакли состоятся согласно заявленному репертуару.

Ранее сообщалось, что Московский театр имени Ермоловой, закрывшийся до 28 октября из-за коронавируса у сотрудников, принял решение продлить карантин по 10 ноября включительно.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации несколько московских театров приняли решение уйти на двухнедельный карантин из-за болезни сотрудников театра. Некоторые театры отменили часть спектаклей, но продолжили репетиции.

Театр имени Ермоловой Олег Меньшиков

Новости

В Италии умер актер Джиджи Пройетти

В Италии умер актер Джиджи Пройетти

В Роттердаме поезд метро после аварии повис на Хвосте Кита

В Роттердаме поезд метро после аварии повис на Хвосте Кита
Пандемия коронавируса

Мачу-Пикчу возобновил прием туристов после почти восьми месяцев перерыва

Мачу-Пикчу возобновил прием туристов после почти восьми месяцев перерыва
Умершие знаменитости

Скончался Шон Коннери

Скончался Шон Коннери

Что случилось этой ночью: среда, 28 октября

Режиссер Роман Виктюк госпитализирован из-за коронавируса

Режиссер Роман Виктюк госпитализирован из-за коронавируса

"Известия Hall" закрыли из-за нарушения мер профилактики коронавируса

"Известия Hall" закрыли из-за нарушения мер профилактики коронавируса

Неизвестные облили и повредили экспонаты на Музейном острове в Берлине

"Ночь искусств" в России в ноябре пройдет онлайн

"Ночь искусств" в России в ноябре пройдет онлайн
Умершие знаменитости

Умерла Ирина Скобцева

Умерла Ирина Скобцева
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');