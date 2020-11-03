Театр Ермоловой отменил спектакли с Меньшиковым из-за его болезни

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Театр имени Ермоловой отменил все спектакли с участием худрука театра Олега Меньшикова до конца ноября из-за его болезни.

Как сообщается на сайте театра, отменяются показы спектаклей "Игроки" 12 ноября, "Макбет" 15 ноября, "1900" 18 ноября, "Оркестр мечты. Медь" 24 ноября, "Из пустоты...(восемь поэтов)" 27 ноября. Остальные спектакли состоятся согласно заявленному репертуару.

Ранее сообщалось, что Московский театр имени Ермоловой, закрывшийся до 28 октября из-за коронавируса у сотрудников, принял решение продлить карантин по 10 ноября включительно.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации несколько московских театров приняли решение уйти на двухнедельный карантин из-за болезни сотрудников театра. Некоторые театры отменили часть спектаклей, но продолжили репетиции.