Артистка Вертинская и замгендиректора Эрмитажа награждены Орденами Александра Невского

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении ряда россиян государственными наградами.

В частности, согласно указу, размещенному на официальном интернет-портале правовой информации, Орденом Александра Невского награждены артистка Анастасия Вертинская и замгендиректора "Государственного Эрмитажа", глава Геральдического совета при президенте РФ Георгий Вилинбахов. Оба они награждены "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Среди награжденных Орденом Александра Невского также - ректор Московского авиационного института (МАИ), экс-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Михаил Погосян. Он удостоился награды за "заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу".

Орден Александра Невского также получил спецпредставитель президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества, советник главы МИД РФ Бахтиер Хакимов "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу".

Руководитель Федерального медико-биологического агентства, экс-министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова награждена Орденом Пирогова "за большой вклад в развитие здравоохранения, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), многолетний добросовестный труд".

Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени награждена первый зампред Московской областной Думы Лариса Лазутина "за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу". Другой парламентарий - член комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин получил Орден Дружбы.

Гендиректор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева награждена медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за "активное участие в работе по улучшению инвестиционного климата в РФ".

Орденом Дружбы "за большой вклад в привлечение инвестиционных средств в экономику РФ награжден гражданин Индии, глава Экспертного комитета по разработке рекомендаций по реструктуризации задолженности Резервного банка Индии Кандапур Ваман Каматха. Ту же награду получил подданный Великобритании, глава компании "Фонд 2041" Роберт Чарльз Свон "за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Великобритании".

Еще одна иностранка - гражданка Франции, президент ассоциации "Для Кунгура" Элен Дениз Люсетт Ришар получила знак отличия "За благодеяние" за "большую благотворительную деятельность по поддержке детских домов в России". Такой же знак отличия "за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность" получила Елена Камбурова - худрук московского Театра музыки и поэзии п/р Е.Камбуровой.

Председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов награжден медалью "За отвагу на пожаре". Он получил ее за "отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях".

Два человека награждены медалью "За спасение погибавших" (посмертно). Это ученица курской школы №45 Екатерина Немцева и дворник из "Ленинского сельского поселения" в Еврейской автономной области.

Кроме того, несколько жителей российских регионов награждены Орденом "Родительская слава" и медалью этого ордена за "заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей".