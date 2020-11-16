Новым гендиректором МАМТ стал Андрей Борисов

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Генеральным директором Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ) стал Андрей Борисов, ранее занимавший должность гендиректора Пермского театра оперы и балета имени Чайковского, сообщается на сайте театра в понедельник.

Борисов сменил на посту Антона Гетмана, занимавшего должность руководителя с 2016 года.

В 1989 году Гетман окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино имени Черкасова по специальности "театроведение - организация театрального дела". С 2002 года занимал должность заместителя генерального директора Большого театра России.

Борисов в 1996 году окончил исторический факультет Пермского государственного университета. С 2002 по 2007 год был приглашенным экспертом в администрации губернатора Пермского края и мэрии Перми по вопросам межнациональных и межкультурных отношений. С 2008 по 2015 год - заместитель председателя Главной аттестационной комиссии Министерства образования Пермского края. В 2008 году возглавил кафедру гуманитарных дисциплин в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" (Пермь), был там деканом-организатором социально-гуманитарного факультета. В 2014-2017 был директором Государственного архива Пермского края, превратив его в активно действующий центр культуры.

В апреле 2017 года был назначен исполнительным директором Пермского театра оперы и балета им. П. И Чайковского и управлял работой театра в период художественного руководства Теодора Курентзиса. С августа 2019 по ноябрь 2020 года руководил театром в должности генерального директора.