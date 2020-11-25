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Умер писатель-фантаст Сергей Синякин

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Писатель-фантаст Сергей Синякин скончался в одной из инфекционных больниц Волгограда, сообщают в социальных сетях его коллеги и знакомые.

"Умер Серёжа. Нету больше", - написал в фейсбуке его друг, писатель Евгений Лукин.

Ранее Лукин писал в соцсети, что 67-летний Синякин находится в искусственной коме, а семья фантаста болеет коронавирусом.

Синякин родился в 1953 году. Он является автором книг "Трансгалай", "Лебеди Кассиды" и повести "Монах на краю земли". За последнее произведение награжден различными литературными премиями, в том числе, премией имени братьев Стругацких по номинации "Лучшее художественное произведение в области фантастики".

Сергей Синякин Волгоград литература

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