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В Высоко-Петровском монастыре Москвы нашли утраченные фрески

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - При реставрации Боголюбской церкви Высоко-Петровского монастыря Москвы под краской были обнаружены фрагменты утраченной настенной живописи XVIII-XIX веков, сообщает сайт обители.

На собрании научно-методического совета при департаменте культурного наследия Москвы было принято решение обследовать и законсервировать сохранившиеся фрески. В ближайшем будущем предполагается реставрация росписей храма.

В числе изображений на стенах храма были обнаружены композиции "Умовение ног", "Воскресение Христово", "Святая Троица в окружении Небесных Сил". С правой стороны от жертвенника сохранилась верхняя часть живописного распятия. С правой стороны от горнего места выявлено изображение святителей Петра, Алексия, Ионы и Филиппа.

Предположительно автором росписи был художник-портретист Иван Сергеевич Сушкин. Упоминаний о других его работах нет.

Несмотря на то, что общая композиция берется автором с западноевропейской гравюры, характер поз и движений отличается. В целом характер живописи несет в себе традиции петербургской школы. Сохранились и более старые росписи, относящиеся к первому этапу благоукрашения храма вскоре после окончания его строительства.

Боголюбский собор Высоко-Петровского монастыря был построен в 1684–1690 годах в стиле "русское узорочье". Начало строительства положила царица Наталя Кирилловна, урожденная Нарышкина, мать Петра Первого. Объем храма включал в себя могилы братьев царицы Ивана и Афанасия Нарышкиных, убитых во время стрелецкого бунта 1682 г. Позже храм стал местом упокоения более 20 представителей рода Нарышкиных.

Высоко-Петровский монастырь Москва Иван Сушкин Петр Первый Наталья Нарышкина

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