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Умер исполнитель роли Дарта Вейдера в оригинальной трилогии

Умер исполнитель роли Дарта Вейдера в оригинальной трилогии
Британский актер Дэвид Проуз
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Британский актер, бывший бодибилдер и тяжелоатлет Дэвид Проуз скончался в возрасте 85 лет, сообщает "Би-би-си". Проуз известен исполнением роли Дарта Вейдера в оригинальной трилогии "Звездных войн".

Роль главного антагониста саги он получил благодаря внушительному росту и мощной фигуре. При этом Дарт Вейдер говорил в фильмах голосом актера Джеймса Эрла Джонса. Изначально режиссер Джордж Лукас пригласил британца на прослушивание на роли Дарта Вейдера и Чубакки в фильме 1977 года "Эпизод IV - Новая надежда". Сам актер позднее заявлял, что предпочел Темного Лорда, так как отрицательные персонажи больше запоминаются.

Как отмечает "Би-би-си", больше всего Проуз гордился ролью супергероя в британской социальной рекламе, пропагандировавшей соблюдение правил дорожного движения. Участие в этом проекте, а также другие начинания в благотворительности сделали его Кавалером Ордена Британской империи.

На счету актера также небольшие роли в "Заводном апельсине", сериале "Доктор Кто" и др.

Хроника 05 января 2019 года – 29 ноября 2020 годаУмершие знаменитости
Великобритания Звездные войны

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