Лауреатом Гонкуровской премии стал писатель Эрве Ле Тель

Писатель Эрве Ле Тель Фото: Reuters

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Французский писатель Эрве Ле Тель удостоен Гонкуровской премии за роман "Аномалия", передает BFMTV.

Обычно победителя объявляют на ужине в парижском ресторане "Друан", однако в этом году церемония из-за пандемии коронавируса прошла в формате видеоконференции.

На получение премии также претендовали Джаили Амаду Амаль ("Нетерпеливые"), Камий де Толедо ("Новая жизнь Тесея") и Маэль Ренуар ("Историограф королевства").

Гонкуровская премия - самая престижная литературная премия во Франции, ее вручают ежегодно с 1903 года. Победителя определяет Гонкуровская академия в ходе голосования. В числе лауреатов премии в разные годы были Марсель Пруст, Морис Дрюон, Ромен Гари, Жан Вотрен.