Россияне назвали Хабенского и Петрова лучшими отечественными актерами

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В рейтинге наиболее популярных российских актеров первое место делят Константин Хабенский и Александр Петров, которым отдали предпочтение по 10% респондентов, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в воскресенье в "Интерфакс".

На второй строчке рейтинга - Сергей Безруков и Данила Козловский, за которых проголосовали по 7% участников опроса. Согласно исследованию, если заслуги Безрукова в кинематографе в сопоставимой мере отмечают и мужчины и женщины - 6% и 8% респондентов соответственно, то за Козловского чаще голосовали дамы - 10% женщин против 3% мужчин.

Третье место в рейтинге занял Владимир Машков, за которого проголосовали 3% респондентов.

Среди зарубежных актеров лучшим, по данным опроса, признан Леонардо Ди Каприо, набравший голоса 12% россиян, на втором месте Джонни Депп (10% опрошенных), на третьей строчке - Роберт Дауни-младший (5%).

Исследование показало, что 15% россиян не могут назвать отечественного актера, которого можно отметить, как лучшего за десятилетие, в отношении зарубежных артистов такой точки зрения придерживаются 15% участников опроса.

Каждый пятый респондент (22%) в качестве лучшего артиста называл другие имена - Евгений Миронов, Павел Прилучный, Алексей Серебряков и другие, но каждый из них набрал менее 2% голосов. Другие имена в качестве лучших зарубежных акеров называли 26% респондентов, в частности, были упомянуты Том Круз, Шон Коннери и иные, но каждый из них набрал менее 2% голосов.

Исследование показывает, что лучшей российской актрисой десятилетия признана Светлана Ходченкова, которой отдают предпочтение 13% россиян.

Согласно данным опроса, ее творчеству в большей мере отдают должное женщины, чем мужчины - 18% и 10% респондентов соответственно.

Второе место среди отечественных актрис заняла Чулпан Хаматова (4%), третью строчку поделили Екатерина Климова и Елизавета Боярская - по 3% респондентов.

По данным опроса, 29% респондентов в качестве лучших актрис назвали такие имена, как Ирина Пегова, Дарья Порошина, Мария Шукшина и другие, но за каждую из них проголодали менее 2% участников исследования.

Лучшей зарубежной актрисой, по данным рейтинга, признана Анджелина Джоли, за которую проголосовали 14% россиян, второе место поделили Джулия Робертс и Кристен Стюарт, за которых проголосовали по 3% участников опроса.

Каждый четвертый участник опроса (24%) назвал другие имена в качестве лучших зарубежных актрис - Моника Белуччи, Дженнифер Лопес, Шарлиз Терон и другие имена, но за каждую из них проголосовали менее 2% респондентов.

Согласно исследованию, 24% участников опроса считают, что ни одну из российских актрис нельзя назвать лучшей за десятилетие, в отношении зарубежных актрис этого же мнения придерживаются такое же количество участников опроса.

В SuperJob.ru пришли к выводу, что "судя по всему, кинематографу не хватает харизматичных актрис, россияне испытывали меньше затруднений с определением лучших отечественных и зарубежных актеров, а в отношении актрис чаще отмечали, что не знают женщин, достойных олицетворять 2010-2020 годы в кинематографе".

Опрос был проведен 5-26 ноября 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 320 населенных пунктах, во всех федеральных округах.