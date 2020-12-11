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Семья покойного Криса Корнелла анонсировала новый альбом рок-музыканта

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Семья американского музыканта Криса Корнелла объявила о выходе последнего альбома лидера групп Soundgarden и Audioslave, который покончил с собой в 2017 году.

Как пишет "Би-би-си", Корнелл записал его за год до своей смерти. Альбом появится на стримминговых сервисах 11 декабря, а на физических носителях - в марте 2021 года.

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Сообщается, что в альбом No One Sings Like You Anymore вошли каверы на композиции Принса, Джона Леннона, Гарри Нилсона, группы ELO.

В заявлении вдовы Корнелла говорится, что выбор песен отражает "личный взгляд музыканта на любимых исполнителей и песни, которые имели для него значение".

Кавер на песню Patience группы Guns N' Roses был обнародован в июле.

Криса Корнелл был найден мертвым в номере отеля в мае 2017 года. Причиной смерти стало самоубийство. Ему было 52 года.

Известность вокалист и гитарист получил в созданной в 1984 году группе Soundgarden, которая была удостоена двух "Грэмми". Также был вокалистом группы Audioslave, с 1990 по 1992 являлся фронтменом группы Temple of the Dog.

Криса Корнелл

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