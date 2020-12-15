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В Москве простятся с Валентином Гафтом

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Прощание с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом, скончавшемся 12 декабря на 86-м году жизни, пройдет во вторник в театре "Современник", где артист прослужил более 50 лет, похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

Церемония прощания пройдет на основной сцене "Современника" с 10:00 до 12:00.

Сотрудники театра просят не забывать о мерах безопасности и приходить на церемонию прощания в масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию.

После церемонии артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Гафт скончался 12 декабря. Причиной смерти стал инсульт, перенесенный артистом в августе 2019 года.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года. Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, поэт и писатель. Народный артист РСФСР (1984). Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году.

В 1957 году дебютировал на сцене Театра имени Моссовета. Через некоторое время перешёл в Московский драматический театр (ныне Театр на Малой Бронной). Позже работал в Театре имени Ленинского комсомола (ныне "Ленком") С 1969 года - актёр театра "Современник". На сцене "Современника" исполнял роли в спектаклях Валерия Фокина - Городничего в "Ревизоре" по комедии Николая Гоголя, Галины Волчек - Хиггинса в "Пигмалионе" по пьесе Бернарда Шоу, Вершинина в "Трех сестрах" Антона Чехова, Игоря Кваши - Рахлина в постановке "Кот домашней средней пушистости" по пьесе Владимира Войновича и Григория Горина и других.

Дебютировал в кино в 1956 году в фильме "Убийство на улице Данте" (в роли одного из эпизодических персонажей - убийцы). Зрителям Гафт запомнился по ролям в кинокартинах Эльдара Рязанова "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Забытая мелодия для флейты", "Небеса обетованные", "Старые клячи", "Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя" и многим другим. Всего за свою жизнь сыграл более 100 ролей в кино и сериалах.

Также Гафт был известен как писатель и поэт, среди его книг "Я постепенно познаю..." (1997), "Жизнь - театр" (1998, совместно с Леонидом Филатовым), "Сад забытых воспоминаний" (1999), "Красные фонари" (2007), "Мостовая" (2017) и другие. Особенно популярными были созданные им эпиграммы, которые он адресовал коллегам.

Обладатель множества наград, в их числе орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (2005) и II степени (2011), театральная премия К.С.Станиславского за вклад в развитие актерского искусства (2007), премия "Золотой Орел" за лучшую мужскую роль в фильме "12" (2007), премия имени Андрея Миронова "За служение театральному Отечеству" (2011), "Звезда Театрала" в номинации "Легенда сцены" (2015).

Валентин Гафт театр кино

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