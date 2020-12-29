В Москве открыли для осмотра колодец 1830 года

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - На северо-востоке Москвы, рядом с Ростокинским акведуком открыли для осмотра отреставрированный колодец Мытищинского водопровода, построенный в 1830 году. Его перенесли со Сретенки, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

Там колодец назвали уникальным объектом городской инфраструктуры XIX века. Он был частью Мытищинского водопровода, снабжавшего город чистой водой.

Специалисты считают, что колодец был построен в 1830 году, во время строительства второй очереди Мытищинского водопровода. Для того времени он был новаторским: он разборный и типовой, сложен из стандартного кирпича, но часть элементов была сделана вручную по индивидуальному проекту, рассказал через пресс-службу руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Мытищинский водопровод был главным источником питьевой воды для москвичей с конца XVIII века и вплоть до запуска Рублевской водонапорной станции в 1903 году. Сейчас это грандиозный инженерный памятник того времени.