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Минкультуры организует конкурс социально значимых фильмов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ намерено провести отдельный конкурс социально значимых кинокартин, сообщает глава ведомства Ольга Любимова.

"В дальнейшем у нас будет отдельный конкурс министерства культуры по социально значимому кино, связанному не только с историческими картинами, а уже с современностью", - сказала Любимова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) во вторник.

По ее словам, такие кинофильмы могут быть о людях, которые живут в самых разных городах, а не только в Москве и Санкт-Петербурге, которые любят дело всей своей жизни, которые остаются верными тому месту, где они родились.

Министр отмечает, что в РФ создаются много кинокартин, связанных с историей, однако важно помочь зрителю прочувствовать то, что происходит в современной жизни.

Любимова добавила, что примером может быть картина "Огонь" режиссера Алексея Нужного о героической работе пожарных и спасателей. Она отметила, что представители профессионального сообщества тепло отзываются об этом фильме.

Как сообщалось, глава Минкультуры на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложила организовать отдельный конкурс социально значимых кинокартин, которые будут созданы по госзаданию.

Позднее Любимова сообщила "Интерфаксу", что Минкультуры будет поддерживать фильмы, направленные на освещение социальной проблематики и посвященные значимым датам. Среди социально значимых тем, которые, по мнению министра, актуальны и нуждаются в освещении - "о жизни людей в провинции, о проблемах современной семьи, о чувствах, которые переживают подростки, о том, как меняется человек, о том, что испытывает человек и как реагирует на происходящие изменения в обществе".

Минкультуры РФ Ольга Любимова

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