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Шакира продала права на все свои песни британской инвесткомпании

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Правление британской инвестиционной компании Hipgnosis Songs Fund Limited приобрело права на все музыкальные релизы певицы Шакиры, сообщает MarketWatch.

Согласно заявлению Hipgnosis, компания получила права на каталог из 145 песен Шакиры, в том числе на такие хиты, как "Hips Don"t Lie", "Whenever, Wherever", "La Tortura", "She Wolf" и "Waka Waka (This Time for Africa)".

Как отмечает Bloomberg, сумма сделки не раскрывается.

"Быть ​​автором песен - это достижение, которое я считаю равным и, возможно, даже большим, чем быть певцом и артистом. В восемь лет - задолго до того, как я начала петь - я писала, чтобы найти смысл в этом мире. Каждая песня - это отражение того, кем я была в то время, когда писала ее, но как только песня выходит в свет, она принадлежит не только мне, но и тем, кому она понравилась", - говорится в заявлении Шакиры.

MarketWatch напоминает, что объявление Hipgnosis о приобретении прав на каталог песен Шакиры появилось спустя неделю после того, как компания стала обладателем прав на 50% композиций канадского музыканта Нила Янга.

Hipgnosis Songs Fund Limited Шакира

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