В США умер основатель рок-группы New York Dolls

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Американский гитарист Сильвен Сильвен умер в США в возрасте 69 лет, сообщает "Би-би-си".

Музыкант известен как участник и один и основателей знаменитой рок-группы 1970-х New York Dolls.

Как отмечает "Би-би-си", Сильвен Сильвен (настоящее имя которого Сильвен Мизрахи) последние 2,5 год боролся с раком.

New York Dolls были одной из первых глэм-рок-групп в мировой музыке, журнал Rolling Stone включил их одноименный альбом в список 500 лучших альбомов всех времен, а музыканты от Sex Pistols до Guns N' Roses называли в числе наиболее повлиявших на их творчество групп.