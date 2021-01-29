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Картину Боттичелли продали на торгах более чем за $92 млн

По данным WSJ, ее приобрел русскоязычный покупатель

Картину Боттичелли продали на торгах более чем за $92 млн
Картина Сандро Боттичелли "Портрет молодого человека с медальоном"
Фото: Cindy Ord/Getty Images

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Картину итальянского живописца Сандро Боттичелли "Портрет молодого человека с медальоном" продали на торгах Sotheby's в Нью-Йорке более чем за 92 млн долларов, сообщается на сайте аукционного дома.

Аукцион состоялся накануне, 28 января. Картина ушла с молотка за 92 млн 184 тыс. долларов. Личность покупателя не раскрывается. По данным издания Wall Street Journal, полотно в ходе онлайн-аукциона приобрел русскоязычный коллекционер. За право приобрести портрет, по информации газеты, также боролся покупатель из Азии, но он быстро уступил своему русскоговорящему сопернику.

Аукционный дом предварительно оценил стоимость картины в 80 млн долларов. Как отмечает Sotheby's, проданная на аукционе в Нью-Йорке картина стала одним из самых дорогих в мире портретов, когда-либо выставлявшихся на торги. Она также стала одной из самых дорогих картин Боттичелли, когда-либо выставлявшихся на аукцион.

Последний раз "Портрет молодого человека с медальоном" выставлялся на торги в 1982 году. Тогда он ушел с молотка за 1,3 млн долларов.

Общая выручка Sotheby's на торгах 28 января составила 114,5 млн долларов.

Сандро Боттичелли Италия Sotheby's

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