Клячин сменил Вексельберга на посту главы попечительского совета Еврейского музея

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Новым главой попечительского совета Еврейского музея и центра толерантности в Москве стал Александр Клячин, глава совета директоров Azimut Hotels, сообщила во вторник вечером Федерация еврейских общин России (ФЕОР).

Он сменил на этом посту другого известного бизнесмена, основателя группы "Ренова" Виктора Вексельберга.

В составе попечительского совета Еврейского музея Клячин находится с момента его создания. В частности, им инициирован и финансируется научно-исследовательский центр музея, в задачи которого входят пополнение базы существующей экспозиции, архивные поиски, экспедиционные работы, выделение грантов ученым, учреждение стипендий для российских студентов и аспирантов, занятых исследованиями темы восточноевропейского еврейства.

Одной из задач Клячина станет привлечение новых партнеров в музей, а также развитие эндаумент-фонда. На заседании попечительского совета Клячин предложил расширить его состав, пригласив экспертов в области науки и толерантности.

"Мы никогда не держимся за устаревшие схемы работы с контентом, но всегда находим новые решения для устоявшихся музейных форм. Поэтому немаловажно, что Александр Клячин - смелый человек, готовый к интересным и необычным экспериментам", - отметил в ходе заседания гендиректор Еврейского музея, президент ФЕОР Александр Борода.

С 2012 года Клячин также входит в попечительский совет Большого театра.

Среди других членов попечительского совета Еврейского музея и центра толерантности такие видные деятели политики, религии и бизнеса, как глава администрации президента РФ Антон Вайно, патриарший наместник Московской епархии митрополит Ювеналий, глава Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин, председатель Rothschild Group Давид Рене Джеймс де Ротшильд, предприниматели Роман Абрамович, Леонард Блаватник, Михаил Гуцериев, Вадим Мошкович и другие.