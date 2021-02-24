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Британо-российский культурный онлайн-форум UK-Russia Creative Bridge пройдет в первой половине марта

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В рамках закрытия программы профессионального развития UK-Russia Creative Bridge 2020-21 с 10 по 14 марта пройдет британо-российский культурный онлайн-форум UK-Russia Creative Bridge.

UK-Russia Creative Bridge 2020-2021 - это программа профессионального развития в области культуры, нацеленная на укрепление творческих и рабочих связей между специалистами в сфере культуры России и Великобритании. Целью программы является содействие межкультурному обмену между российско-британским профессиональным сообществом, а также совместный поиск новых творческих идей, обмен профессиональными знаниями и опытом.

Предстоящий онлайн-форум "станет пространством для вдохновляющих дискуссий, живых выступлений, а также обмена ценными знаниями и опытом", отмечается в поступившем в "Интерфакс" пресс-релизе мероприятия, которое организовано отделом культуры и образования посольства Великобритании в Москве.

Как ожидается, в мероприятии примут участие ведущие британские эксперты и культурные профессионалы, среди них - музыкальный критик Саймон Рейнольдс, арт-директор Лондонского кинофестиваля Триша Таттл, британский танцовщик и хореограф Акрам Хан, креативный директор Future Everything Ирини Пападимитриу, представители студии Уэйна МакГрегора.

"В фокусе внимания участников форума - последние тенденции в культурной сфере, воздействие пандемии на общественные процессы, а также пути культурного сотрудничества между профессионалами и институциями Великобритании и России", - говорится в релизе.

Программа форума будет состоять из трех направлений: в образовательную часть войдут танцевальный мастер-класс от студии Уэйна МакГрегора; профессиональный воркшоп для театральных продюсеров от Манчестерского международного фестиваля; мастер-класс по писательскому мастерству от университета Swansea и лекции от ведущих специалистов центра Барбикан, Future Everything и других культурных институций Великобритании.

"Выступления британских художников и визионеров будут посвящены вопросам переосмысления себя и культурного взаимодействия в эпоху кризиса индустрии и дигитализации искусства, а также теме гендерного равенства в культуре", - отмечается в пресс-релизе.

Одним из центральных элементов программы станет концерт молодого лондонского саксофониста-виртуоза Шабаки Хатчингса, известного по проектам The Comet is Coming, Shabaka and the Ancestors и Sons of Kemet.

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