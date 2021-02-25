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Умер художник-постановщик мультфильма "Винни-Пух" Владимир Зуйков

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Художник-постановщик анимационных картин "Винни-Пух" и "Фильм, фильм, фильм" Владимир Зуйков скончался на 87-м году жизни, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе "Союзмультфильма".

"К сожалению, одного из выдающихся мастеров отечественной анимации Владимира Николаевича Зуйкова не стало. Глубоко соболезнуем друзьям, родным и коллегам", - сообщили в пресс-службе киностудии.

О дате прощания и похорон станет известно позже, добавил собеседник агентства.

Как сообщил в фейсбуке шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков, причиной смерти стал коронавирус.

Зуйков родился 27 января 1935 года. В 1967 году Зуйков стал художником-постановщиком на "Союзмультфильме". Принял участие в создании более 30 мультфильмов, среди которых "Фильм, фильм, фильм", трилогия про Винни-Пуха, "Икар и мудрецы" Федора Хитрука, "Халиф-аист" Валерия Угарова и другие.

Владимир Зуйков Союзмультфильм

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