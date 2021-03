Мультфильм "Душа" получил "Золотой глобус"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Мультфильм "Душа" (Soul) получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший анимационный фильм", трансляция церемонии ведется на сайте телеканала NBC,

На награду тоже были номинированы "Семейка Крудс. Новоселье" (The Croods: A New Age), "Вперед" (Onward), "Путешествие на Луну" (Over the Moon), а также "Легенда о волках" (WolfWalkers).

78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" за 2020 год из-за пандемии нового коронавируса проходит в виртуальном режиме.

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде. Из-за пандемии коронавируса церемония была перенесена на конец февраля.