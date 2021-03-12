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Архив Луначарского продали на аукционе за 14 млн рублей

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Архив первого наркома просвещения РСФСР Анатолия Луначарского, а также графика и скульптуры из собрания его секретаря Владимира Зельдовича были проданы на аукционе за 14 млн рублей. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба аукционного дома "12-й стул".

"Первая часть торгов объединяла письма, фотографии и документы первого наркома просвещения Советского государства А.В. Луначарского, из архива его личного секретаря Владимира Зельдовича. А также графику художника-мирискусника Сергея Чехонина и скульптуру Сарры Лебедевой из этого же архива. Практически все лоты были проданы. Общая стоимость архива Зельдовича составила более 14 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Со значительным превышением эстимейта, за 5,5 млн рублей каждая, были проданы скульптуры Лебедевой, супруги Зельдовича, "Девушка с мячом" и "Девушка, опирающаяся на постамент", стартовая цена которых была 180 тыс. рублей.

Коллекция собственноручных писем Луначарского к жене и сыну, в которых раскрываются ранее неизвестные подробности жизни наркома, ушла за 220 тыс. рублей. Подборка из 15 фотографий, сделанных Зельдовичем в 1927 году, в период его работы в НКВД, в том числе фотографии писателей Бабеля и Леонова, поэтов Маяковского и Безыменского, – была продана за 170 тыс. рублей.

Также наиболее востребованными оказались фотографии Владимира Маяковского, сделанные мастером фотоавангарда Александром Родченко. В частности, фотография "Маяковский с папиросой" 1924 года была продана за 2,4 млн рублей, а "Портрет Владимира Маяковского, сидящего на стуле" – за 600 тыс. рублей. Всего за фотографии Родченко на аукционе было выручено 6,6 млн рублей.

Историческая фотография Николая II на царской охоте в Беловежской пуще, сделанная в 1897 году фотографом Александром Ягельским, ушла с молотка за 190 тыс. рублей.

Анатолий Луначарский

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