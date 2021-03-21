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"Нос, или Заговор "не таких" Хржановского взял Гран-при фестиваля в Суздале

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Полнометражный анимационный фильм "Нос, или Заговор "не таких" режиссера Андрея Хржановского получил Гран-при Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале, сообщили в воскресенье организаторы смотра.

Специальный приз жюри с формулировкой "за лаконичность формы и глубину содержания получила режиссер Мария Коган-Лернер за фильм "За забором". Второй специальный приз "за сочетание философии и художественного образа" получил режиссер Саша Свирский и его фильм "Вадим на прогулке". Специальный приз с формулировкой "за обнаженную простоту идеи" присужден фильму "Голый" режиссера Кирилла Хачатурова.

Приз мэтров имени Александра Татарского "прорыв" вручил Юрий Норштейн режиссеру Андрею Хржановскому за ленту "Нос, или Заговор "не таких".

Приз за лучший профессиональный короткометражный фильм получила режиссер Светлана Филиппова за картину "Ба".

За лучший фильм для детей награждена режиссер Анастасия Жакулина с работой "Дылда". Награду за лучший дебютный фильм получил фильм "День рождения Пишто" режиссера Софьи Кендель. Приз за лучший студенческий фильм получила работа "Собаки пахнут морем" режиссера Анастасии Лисовец.

Лучшей работой в прикладной анимации стал социальный ролик "Пандемия" режиссера Полины Кампиони.

Андрей Хржановский Суздаль

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