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Французы неожиданно унаследовали картину Фрагонара

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - При инвентаризации наследства семья в департаменте Марн обнаружила в гостиной картину работы Жана-Оноре Фрагнонара, художника конца XVIII-начала XIX века, сообщает Europe 1. Картина в овальной раме провисела там около ста лет. 26 июня она будет продана с аукциона Еpernay.

Эксперт Стефан Пента оценил работу "Читающий философ" в пределах от 1,5 млн до 2 млн евро. Он отметил, что это уменьшенный вариант, но не копия "Читающего философа", которая хранится в художественном музее Kunsthalle в Гамбурге.

По словам Пента, он сразу узнал характерную для Фрагонара светотень, цветовую гамму, а также мазки. Он также отметил сохранность позолоченной рамы, изготовленной явно во времена Фрагонара. Наконец, на обороте холста обнаружилась тонкая надпись "Fragonard".

Франция Марн Жан-Оноре Фрагонар Еpernay

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