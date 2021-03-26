Сооснователь "Звуков Му" Липницкий погиб, катаясь на лыжах по реке

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Музыкант, культуролог и журналист Александр Липницкий погиб на 68-м году жизни в Подмосковье, сообщил музыкальный критик Артемий Троицкий.

"В четверг, 25 марта погиб Саша Липницкий. Утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной Горе. Его все любили. Абсолютно невосполнимая потеря", - написал Троицкий в своем фейсбуке.

Липницкий известен как сооснователь группы "Звуки Му", в которой он выступал как бас-гитарист. Автор фильмов и телепрограмм о русском роке, в том числе о Викторе Цое, Борисе Гребенщикове, Александре Башлачеве, Петре Мамонове.

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