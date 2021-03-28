Фестиваль Comic-Con в Сан-Диего осенью-2021 пройдет с публикой

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Фестиваль Comic Con, посвященный комиксам, телесериалам, фильмам, аниме и видеоиграм, пройдет в этом году офлайн и с посетителями, сообщает Variety.

Отмечается, что специальное мероприятие состоится 26-28 ноября в Сан-Диего.

Как подчеркивается в заявлении организаторов, они рассчитывают, что к осени 2021 года COVID-ограничения будут смягчены и будет разрешено присутствие публики.

Ранее сообщалось, что летом пройдет онлайн-фестиваль Comic Con

Сколько именно человек будет допущено на осеннее мероприятия, не сообщается. Однако организаторы надеются, что в 2022 году удастся провести масштабную конвенцию для 100 тыс. и более участников.