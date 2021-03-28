Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:02Заразились
на 28.03В России 4 519 832+9 088В мире 126 726 672+595 757

Фестиваль Comic-Con в Сан-Диего осенью-2021 пройдет с публикой

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Фестиваль Comic Con, посвященный комиксам, телесериалам, фильмам, аниме и видеоиграм, пройдет в этом году офлайн и с посетителями, сообщает Variety.

Отмечается, что специальное мероприятие состоится 26-28 ноября в Сан-Диего.

Как подчеркивается в заявлении организаторов, они рассчитывают, что к осени 2021 года COVID-ограничения будут смягчены и будет разрешено присутствие публики.

Ранее сообщалось, что летом пройдет онлайн-фестиваль Comic Con

Сколько именно человек будет допущено на осеннее мероприятия, не сообщается. Однако организаторы надеются, что в 2022 году удастся провести масштабную конвенцию для 100 тыс. и более участников.

Comic Con в Сан-Диего

10
Comic-Con США

Новости

Картина Ван Гога, которую 100 лет не показывали публике, ушла с молотка

Картина Ван Гога, которую 100 лет не показывали публике, ушла с молотка

Самую большую в мире картину продали в Дубае за $62 млн

Бастрыкин поручил проверить выставку Body Worlds в Москве

Бастрыкин поручил проверить выставку Body Worlds в Москве

Церемония вручения премии "Оскар" пройдет в очном формате

Церемония вручения премии "Оскар" пройдет в очном формате

Режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Минкульт заявил, что получил сокращенную версию "Супернова" от прокатчика

Минкульт заявил, что получил сокращенную версию "Супернова" от прокатчика

Что произошло за день: понедельник, 15 марта

За "Оскар" в номинации "Лучший фильм" поборются восемь картин

За "Оскар" в номинации "Лучший фильм" поборются восемь картин

Фильм Кончаловского не вошел в список номинантов на "Оскар"

Фильм Кончаловского не вошел в список номинантов на "Оскар"

Прокатчик допустил выход в России полной версии фильма "Супернова"

Прокатчик допустил выход в России полной версии фильма "Супернова"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');