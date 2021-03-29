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В Северной Осетии откроют дом-музей основоположника дигорской литературы

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В станице Ново-Осетинская Моздокского района Северной Осетии откроют дом-музей дигорского поэта Блашки Гуржибекова, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

Музей откроют в здании XIX века, которое в прошлом году выкупили у собственника.

Сейчас заканчивается разработка проектно-сметной документации музея. Затем дом отреставрируют и заполнят экспонатами.

Блашка Гуржибеков - осетинский поэт, писавший на дигорском диалекте, он считается основоположником дигорской литературы. Он родился в 1868 году в станице Ново-Осетинская. В 1904 году он ушел добровольцем на русско-японскую войну, погиб в 1905 году.

Северная Осетия Блашка Гуржибеков

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