Умер театральный режиссер Рудольф Фурманов

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Основатель театра "Русская антреприза" имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов скончался в Петербурге на 83-м году жизни. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу главный редактор "Эха Петербурга" Валерий Нечай.

"К сожалению, Рудольф Давыдович скончался. Мне об этом сообщили его близкие. Также я общался с руководством Большого драматического театра, подтверждают", - сказал Нечай.

Театральный режиссер и актер Фурманов родился в 1938 году в Ленинграде. Сыграл более 80 ролей в кино и театре. В 1988 году основал в северной столице театр "Русская антреприза" имени Андрея Миронова и до конца жизни был его директором. Заслуженный деятель искусств РФ (1998), народный артист РФ (2008).