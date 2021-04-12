Российский национальный оркестр возобновит серию концертов "Солисты РНО - детям и юношеству"

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российский национальный оркестр (руководитель - Михаил Плетнев) возобновляет проект "Солисты РНО - детям и юношеству", который в прошлом году был приостановлен из-за эпидемиологической обстановки и прекращения концертной деятельности.

В 2021 году ежегодная серия благотворительных концертов в рамках проекта отметит свой 25-летний юбилей возвращением к формату публичных выступлений и живому общению музыкантов с юной аудиторией.

Как сообщают организаторы, два первых концерта 12-13 апреля пройдут в жанре интерактивного урока музыки, где в роли наставников выступят солисты РНО Виталий Назаров (гобой), Андрей Шамиданов (фагот) и Леонид Огринчук (фортепиано).

15 апреля в Государственном музее Александра Пушкина Российский национальный оркестр даст традиционный концерт памяти погибших во время трагедии на Чернобыльской АЭС. 26 апреля исполнится 35 лет со дня одной из самых страшных техногенных катастроф современного мира, последствия которой жители планеты ощущают на себе и сегодня. Этой памятной дате будет посвящено выступление Камерного оркестра и солистов РНО под управлением Алексея Соболева. Для членов семей погибших в результате аварии прозвучат произведения Баха, Сарасате, Перголези, Паганини, Финци, Манчини и других композиторов.

Поддержку серии благотворительных концертов "Солисты РНО - детям и юношеству" оказывает компания "Шеврон Нефтегаз Инк.".