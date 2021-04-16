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Умерла исполнительница роли в "Острых козырьках" Хелен Маккрори

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Британская актриса театра и кино Хелен Маккрори умерла в возрасте 52 лет, сообщил в пятницу ее супруг Дэмиэн Льюис в твиттере.

Актер рассказал, что его жена умерла от рака дома, в окружении семьи.

Как сообщает The Daily Mirror, последнее публичное выступление Маккрори было 12 марта, когда она вместе с Льюисом приняла участие в программе "Доброе утро, Британия". Они рассказывали о благотворительности.

Маккрори известна, в частности, по ролям Полли Шелби в сериале "Острые козырьки", Нарциссы Малфой в фильмах о Гарри Поттере и супруги бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра Шери в фильме "Королева" 2006 года. Популярность ей принесло также участие в классических театральных постановках.

Хелен Маккрори

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