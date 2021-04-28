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Сын Светличной заявил, что состояние актрисы не вызывает опасений

Известную артистку скоро должны выписать из больницы

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Заслуженная артистка РСФСР, актриса Светлана Светличная скоро будет выписана из больницы, она чувствует себя нормально, сообщил ее сын Алексей Ивашов.

Как заявил Ивашов "Интерфаксу", состояние Светличной не вызывает опасений.

При этом уточнить, когда артистка будет выписана из больницы, он не смог.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Светличная госпитализирована. Ряд СМИ писали об инсульте, другие - о подозрении на инсульт.

Светличная стала известна зрителям благодаря съемкам в фильме "Бриллиантовая рука". Она также снималась в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Стряпуха", "Новые приключения неуловимых", "Место встречи изменить нельзя" и других.

В 1974 году ей было присвоено звание "Заслуженная артистка РСФСР".

Светлана Светличная Алексей Ивашов

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