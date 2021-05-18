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Концерт с участием звезд мировой оперной сцены пройдет 28 мая в Санкт-Петербурге

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - 28 мая в Санкт-Петербурге в девятый раз пройдет концерт "Классика на Дворцовой", проходящий при поддержке правительства города. Как сообщают организаторы, он станет кульминационным музыкальным событием празднования Дня города на Неве.

Среди звезд мировой оперной сцены, которых увидят зрители на Дворцовой площади, южноафриканская сопрано Притти Йенде. Она выступает в Королевской опере Ковент-Гарден, Парижской национальной опере, Метрополитен опера, Театре Ла Скала в Милане, Берлинской и Венской опере. Среди других солистов - сопрано Энджел Блю (США), теноры Чарльз Кастроново и Джозеф Каллея, бас-баритон Эрвин Шротт, а также петербурженка меццо-сопрано Анна Горячёва.

По традиции наряду с оперными голосами в "Классике на Дворцовой" примут участие петербургские вокалисты, молодые восходящие звезды. В этот вечер на сцену у Зимнего выйдут солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Эвелина Агабалаева, Маргарита Иванова, Регина Рустамова, Андрей Максимов, Ярослав Петряник, исполнитель заглавных теноровых партий оперной труппы Михайловского театра Борис Степанов, а также солист Санкт-Петербургского государственного детского музыкального театра "Зазеркалье", бас Яков Стрижак.

Празднование Дня рождения Петербурга украсят артисты Театра балета имени Леонида Якобсона и Театра Аллы Духовой TODES.

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