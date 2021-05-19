Умерла советская актриса Галина Новожилова

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU Заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино, радиоведущая Галина Новожилова скончалась на 99-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в Российском академическом молодежном театре, где актриса работала с 1945 по 2003 год.

Родилась Новожилова 28 ноября 1922 года. Она не только служила в театре, но и снималась в кино. Была ведущей программ "С добрым утром!", "Пионерская зорька" на Всесоюзном радио.

Занималась озвучиванием мультфильмов и аудиокниг. В частности, голосом Новожиловой говорили Дюймовочка (1964 год), а также королева в "Двенадцати месяцах", белка в "Лесной истории" (1956 год) и паж в мультфильме "Человечка нарисовал я" (1960 год).

В 2002 году Новожилова была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.